PM reforça policiamento após arrastão em hotel no Rio A Polícia Militar (PM) aumentou nesta tarde o policiamento na região de Santa Teresa, no centro do Rio de Janeiro, após um arrastão em um hotel de luxo. Quinze turistas que estavam hospedados no Hotel Santa Teresa tiveram seus bens roubados nesta madrugada por quatro criminosos, de acordo com a Polícia Civil. Não foi divulgado o número do efetivo disponibilizado para o reforço da segurança no local.