PM reforça policiamento em local de protesto em SP O policiamento na Favela Tiquatira, na divisa dos bairros de Cangaíba e Penha, zona leste da capital, foi reforçado hoje. Seis equipes da Força Tática da Polícia Militar e outras duas de patrulhamento atuam no local, segundo o coronel Antônio Carlos Goulart. No local, um violento protesto interditou ruas da favela, com a queima de pelo menos três veículos e no fechamento da Marginal do Tietê com barricadas na noite de ontem.