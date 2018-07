PM reforça vigia em favela após morte de cinegrafista A Polícia Militar reforçou o patrulhamento na região da Favela de Antares, na zona oeste do Rio de Janeiro, após a morte do cinegrafista da TV Bandeirantes Gelson Domingos da Silva, de 46 anos, ocorrida ontem. Segundo a Polícia Militar, agentes do 27º Batalhão (Santa Cruz) estão no local.