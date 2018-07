PM reforçará ação após arrastão em restaurante de SP Quatro bandidos fizeram um arrastão na noite de anteontem no bistrô Ruella, no Itaim-Bibi, zona sul de São Paulo. Horas depois de os ladrões fugirem com dinheiro, celulares e relógios de 19 clientes, a cúpula da Segurança Pública decidiu se reunir na próxima semana com donos de restaurantes e expandir para o bairro a operação policial que desde março já vem combatendo esse tipo de crime nos Jardins, em Moema e na Vila Madalena.