PM reforçará blitze de lei seca em dias de jogo da Copa

Seis operações deverão ser montadas nos dias de jogos. Na primeira fase, a seleção jogará apenas uma vez pela manhã. Será contra Portugal, no dia 25. De acordo com o capitão Paulo Oliveira, do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), a fiscalização será intensificada 30 minutos após o término dos jogos. "As operações serão feitas na proximidade dos bares e onde houver grande quantidade de pessoas", disse.

A PM continuará com as tradicionais blitze que já realiza nas noites e madrugadas da capital. Para a Copa do Mundo, contudo, o trabalho será reforçado. "Vamos concentrar equipes extras. Em média, serão 80 agentes, 14 para cada operação", afirmou o capitão. Por noite, ele garantiu que a polícia realiza 12 operações. Ele aponta as regiões de Vila Madalena, Vila Olímpia e parte da zona leste como as que terão mais atenção. "Eu espero que os motoristas sejam conscientes e ninguém seja autuado nas nossas blitze", disse.

Segundo Oliveira, as estratégias para a ação durante o Mundial ainda estão sendo debatidas pela Polícia Militar. "Estamos fazendo o planejamento, mas vai ser da maneira como já nos acostumamos a atuar." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.