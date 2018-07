PM registra duas ocorrências graves na Virada Cultural A Polícia Militar registrou duas ocorrências graves no decorrer da 7ª Virada Cultural desde seu início ontem às 18h, na região central de São Paulo. Uma delas foi uma briga de skinheads e punks que aconteceu às duas horas da manhã na avenida Júlio Prestes. O encontro havia sido marcado previamente pela internet. Na briga, duas pessoas se feriram com facas. Às três horas da manhã uma pessoa teria cometeu suicídio ao pular do viaduto Santa Ifigênia. A vítima morreu na Santa Casa.