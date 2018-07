PM reprime protesto de alunos no Rio A Polícia Militar reprimiu ontem uma manifestação de professores e estudantes no câmpus da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Segundo vizinhos, foram lançadas bombas de efeito moral e houve pânico entre as pessoas que passavam próximo à universidade. Técnicos, professores e alunos estão em greve desde 11 de junho.