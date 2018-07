PM resgata garota que caiu em cisterna em Goiânia Policiais militares resgataram uma garota de dez anos que caiu na noite de ontem em uma cisterna desativada, com profundidade de oito metros, no Jardim Itaipu, em Goiânia. Segundo a corporação, no momento do acidente a criança recolhia roupas no varal de sua casa.