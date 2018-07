PM resgata pagodeiro sequestrado no Rio Policiais militares resgataram o pagodeiro Robson Madureira, de 35 anos, que havia sido sequestrado no início da madrugada de hoje na Avenida Brasil, em Barros Filho, na zona norte do Rio de Janeiro. Integrante do grupo Pique Novo, Madureira foi levado por três criminosos no Cross Fox preto que dirigia. Um dos criminosos assumiu a direção e dois, armados, ficaram no banco traseiro. Policiais militares que passavam pelo local perseguiram o carro. Na entrada de uma favela, eles abandonaram o carro e a vítima e fugiram. O telefone celular e o relógio do pagodeiro foram levados.