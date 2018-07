PM-RJ confirma mais 2 mortes em operação em favela A Polícia Militar acaba de confirmar a morte de mais duas pessoas no tiroteio de ontem à noite na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio. Assim, sobe para sete o total dos mortos na operação da PM na comunidade. Entre as vítimas está o menino Wesley Damião da Silva Saturnino Barreto, de 3 anos, atingido por três tiros no meio do tiroteio entre PMs e traficantes. Em outra incursão policial, realizada na manhã de hoje na Vila Cruzeiro, na Penha, três homens que trocaram tiros com policiais do 16º Batalhão de Polícia Militar foram mortos. O 16º BPM informou que a incursão era uma ação de rotina. Os policiais teriam sido recebidos a tiros por homens armados. Drogas e armas foram apreendidas.