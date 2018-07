PM-RJ fecha dois depósitos ilegais em Duque de Caxias Cinco pessoas foram presas e dois depósitos ilegais fechados hoje durante uma operação da Polícia Militar (PM) no bairro Jardim Gramacho, no município de Duque de Caxias, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A ação tem o objetivo de combater a degradação ambiental para ampliação de galpões de estabelecimento comercial e o descarte de resíduos no entorno do aterro sanitário.