PM-RJ informa desaparecimento de armas de quartel Quase 30 armas sumiram da sala de armamento do Centro de Manutenção de Materiais (CMM) da Polícia Militar, que fica nas dependências do quartel onde está lotado o Batalhão de Choque (BPChoque), no centro do Rio. A PM informou que o desaparecimento foi percebido por volta das 6h, durante a recontagem do armamento. A área foi isolada e a equipe que estava de serviço está presa administrativamente.