PM se assusta com ação da Polícia Civil e pede reforço Um policial militar se assustou hoje no condomínio onde mora, em Jacarepaguá, no Rio, durante uma operação da Polícia Civil. Ele chegou a pedir reforços da Polícia Militar, mas foi levado à sede da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), da Polícia Civil, onde o mal entendido foi esclarecido. Não há mandado de prisão contra ele.