PM sobe morro com blindados atrás de traficantes no Rio Policiais Militares do 41º Batalhão de Irajá realizam hoje uma operação no Morro da Pedreira, zona norte do Rio de Janeiro, para prender traficantes que teriam escapado do Complexo do Alemão. Segundo a polícia, um grande contingente de homens está envolvido na operação, que teve início por volta das 4h da manhã. Os policiais contam também com a ajuda de dois blindados para realizar a incursão.