PM-SP ampliará período de operação da lei seca A sequência de mortes e pessoas feridas em acidentes de trânsito envolvendo motoristas embriagados levou a Polícia Militar a ampliar os horários de fiscalização da lei seca na capital paulista. As operações, que antes terminavam às 4 horas, agora vão até as 6 horas. A medida passa a valer hoje e foi anunciada ontem com exclusividade à reportagem. Para ampliar a ação, a PM ainda começa a testar bafômetros a distância.