PM-SP apreende 62 caça-níqueis em bingo em Arujá Soldados do 31º Batalhão da Polícia Militar de São Paulo flagraram um bingo clandestino no bairro de Arujazinho, no município de Arujá, região metropolitana de São Paulo, por volta das 2h30 da manhã deste domingo. Foram apreendidas 62 máquinas caça-níqueis, um revólver calibre 38 e um outro, de calibre 32, além de R$ 11.752,00 em dinheiro. Os policiais checavam uma informação recebida por meio de uma denúncia anônima, de que uma casa de jogos funcionava irregularmente na Estrada do Tupã. O proprietário do imóvel foi levado à delegacia para esclarecimentos, mas não foi preso.