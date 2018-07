PM-SP apreende armas após denúncia de ex-namorada

A auxiliar administrativa garantiu que era perseguida diariamente pelo ex-namorado e foi ameaçada de morte diversas vezes. Na madrugada de hoje, o ex-casal teve uma nova discussão na casa dela. "Ele me ameaçou com a arma (uma submetralhadora de fabricação caseira), fugiu e deixou a arma na minha casa. Eu percebi que era caseira, por isso achei melhor chamar a polícia para fazer uma revista na casa dele", disse. Na residência do suspeito, os PMs encontraram outras três armas ainda inacabadas, três carregadores e uma mola de submetralhadora, dois canos de ferro e nove munições, de diversos calibres. A ex-namorada do armeiro disse que ele estava desempregado e fazia bicos como mecânico. Ela afirmou desconhecer que ele era procurado. Até o início da manhã, ele não havia sido capturado pela polícia.