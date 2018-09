PM-SP apreende barco para extração ilegal de diamante

A extração de diamantes com o equipamento encontrado é considerada atividade potencialmente poluidora. Os motores das barcaças, movidos a óleo diesel, permitem o funcionamento de compressores de ar para abastecer mergulhadores. Estes utilizam uma mangueira para capturar o mineral decantado no fundo dos rios.

Dezoito autos de infração ambiental foram emitidos contra os infratores, que devem ser punidos com multa, além da suspensão das atividades. Esta foi a quarta Operação Diamante realizada no local e, de acordo com a PM, o número de garimpeiros já diminuiu de 130 para 18.