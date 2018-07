PM-SP: disparos contra manifestante foram legítimos O comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Coronel Benedito Roberto Meira, disse nesta segunda-feira, 27, em entrevista à Rádio Estadão que os disparos da polícia sábado, 25, contra manifestante em protesto foram legítimos. Ele conta que imagens de um prédio da Rua Sabará, em Higienópolis, zona oeste da capital paulista, onde Fabrício Proteus Chaves, de 22 anos, foi atingido, confirmam a versão dos PMs. "Vimos as imagens e percebemos que as declarações dos policiais são coerentes com aquilo que aconteceu. Temos absoluta tranquilidade de que a ação dos policiais foi legítima", disse.