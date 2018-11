PM-SP inicia ação para prevenir crimes de intolerância

Segundo a PM, desde a última terça-feira, 7, cerca de 30 policiais têm feito o patrulhamento da área. A operação é feita de 0h às 6 horas da manhã, durante todos os dias da semana. A parceria com a Decradi, segundo a PM, permite a troca de informações e o aperfeiçoamento do serviço de identificação e monitoramento de grupos com potencial para cometer crimes de intolerância próximo às casas noturnas da região.