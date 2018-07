PM-SP prende 61 suspeitos em 1.º dia de operação A Polícia Militar de São Paulo prendeu 61 suspeitos em flagrante no primeiro dia da Operação Saturação, iniciada nesta quarta-feira (10), para coibir as mais recentes manifestações de violência no Estado - em especial, na região metropolitana e na Baixada Santista. As prisões foram realizadas entre 15 e 23 horas desta quarta-feira, período em que foram feitas 21,8 mil abordagens e 15,7 mil vistorias em carros.