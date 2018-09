PM-SP reforça patrulhamento no Shopping Cidade Jardim

Ao longo do dia, as viaturas ficarão estacionadas em pontos de acesso, como a área próxima do estacionamento, por onde os ladrões entraram anteontem. O objetivo é "aumentar a sensação de segurança", segundo a corporação. Outra medida é o deslocamento de viaturas da Força Tática do 16.º Batalhão da PM, responsável pelo policiamento na área, que a partir de hoje devem circular em ruas próximas do Cidade Jardim e também realizar bloqueio. O reforço ficará na área por tempo indeterminado, segundo a Polícia Militar.

Restrição de acesso - Em nota, o Shopping Cidade Jardim também afirmou ontem que "está definindo a adoção de medidas mais restritivas de controles de acesso", sem especificar quais são, "por razões de segurança". Algumas possibilidades são a construção de guaritas externas e instalação de portas giratórias nos acessos às joalherias - como ocorre em grandes lojas de grifes em centros de compras internacionais. Na nota, a administração do shopping afirma também que, após o primeiro assalto, à joalheria Tiffany, em 16 de maio, contratou 50 homens para reforçar a segurança.

Segundo o shopping, 16 homens faziam ontem a segurança na área externa do empreendimento, por onde os bandidos entraram para roubar a loja especializada em relógios da marca Rolex. Desde o crime, lojistas reclamam de queda do movimento em plena aproximação do Dia dos Namorados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.