PM suspeito de integrar 'Highlanders' tem júri remarcado

O júri de Jorge Kazuo Takiguti e João Bernardo da Silva teve início nesta manhã, por volta das 10 horas. Até as 13h30 haviam sido ouvidas três testemunhas de acusação e três de defesa. No total, haverá 19 testemunhas: dez de acusação e nove de defesa. Os três PMs são acusados pelas mortes de Roberth Sandro Campos Gomes, de 19 anos, o Maranhão, e Roberto Aparecido Ferreira, de 20 anos, o Bebê. As vítimas teriam sido sequestradas pelos PMs no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, na madrugada de 6 de maio de 2008. Os corpos dos dois jovens foram encontrados decapitados em Itapecerica da Serra.

De acordo com os promotores do Ministério Público (MP) Salmo Mohmari dos Santos Junior e Marcos de Matos, que ofereceram a denúncia, os PMs "agiram como justiceiros, em atividade típica de grupo de extermínio". Segundo a denúncia, Gomes e Ferreira foram executados porque supostamente estavam envolvidos com tráfico de drogas.