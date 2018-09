No local, os agente apreenderam uma pistola calibre 45, de uso restrito das formas armadas, uma lancha, três carros e duas motocicletas. De acordo com a polícia, com base em escutas telefônicas autorizadas pela Justiça, os agentes descobriram que o suspeito, de 33 anos e lotado no 6º Batalhão (Tijuca), estava prestes a comprar um terreno avaliado em R$ 200 mil.