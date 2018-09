PM suspeito de matar comerciante e coronel é preso O soldado da Polícia Militar Pascoal dos Santos Lima foi preso ontem à noite suspeito de assassinar um comerciante, em novembro de 2006, dono de duas farmácias na zona norte de São Paulo. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também investiga a participação do soldado na morte do coronel José Hermínio Rodrigues, em 2008. Na época do crime, Rodrigues comandava a PM na zona norte da capital.