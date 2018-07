PM terá protocolo de procedimentos na Copa, diz Carvalho O ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, disse nesta segunda-feira, 28, que torce para que ocorram manifestações populares durante a Copa do Mundo e que a única preocupação é com a violência. Carvalho assinalou que o governo federal já está trabalhando com os Estados onde haverá jogos um protocolo de procedimentos para a Polícia Militar. O ministro participa no Rio de um debate com movimentos sociais sobre a realização do campeonato.