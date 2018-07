PM usa gás de pimenta para conter protesto no Rio Policiais militares lançaram gás de pimenta em manifestantes que protestavam na manhã deste sábado contra a construção de um resort e um campo de golfe em um terreno na Avenida Lúcio Costa, na Praia da Reserva, zona oeste do Rio de Janeiro. As obras foram autorizadas pela prefeitura da cidade.