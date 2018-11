PM usa gás para dispersar manifestação na Paulista

Aproximadamente 500 pessoas se reuniram no vão livre do Masp, na Avenida Paulista, às 14 horas, em manifestação contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) que proibiu a realização da Marcha da Maconha, marcada para acontecer hoje. A decisão da 2a Câmara de Direito Criminal, foi motivada por uma ação do Ministério Público Estadual, que enxerga no movimento o crime de indução ou instigação ao uso de drogas.

A manifestação fechou o tráfego na Avenida Paulista entre 15 horas e 15h25, na altura da Rua Peixoto Gomide, segundo informou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Depois, o grupo seguiu pela Rua da Consolação. O protesto terminou por volta de 15h30.