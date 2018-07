PM vai coibir bailes funks ilegais nas favelas do RJ

"A Polícia Militar não tem discriminação ou preconceito contra qualquer tipo de música ou manifestação cultural. O trabalho da corporação é garantir a preservação da ordem pública", disse hoje Coronel Marcus Jardim, comandante do 1º Comando de Policiamento da Área. Segundo ele, a intenção da polícia seria coibir o tráfico de drogas e, consequentemente, o faturamento dos criminosos com estes eventos.

Os moradores dos morros ocupados pela UPP discordam do coronel. "Não aceitaremos isso. Vivemos em uma sociedade democrática. Vamos buscar o diálogo com os comandantes do batalhão e da UPP para revogar esta censura contra uma manifestação popular", disse Emerson Claudio Nascimento dos Santos, de 30 anos, o MC Fiel, do Morro Dona Marta, em Botafogo, na zona sul. Ele é organizador dos eventos "Roda de Funk" e "Pagorap", que não são bailes, mas também estão proibidos pela polícia.

A Lei que a polícia quer cumprir é a 5.625 de 2008, de autoria do ex- Chefe de Polícia e deputado cassado Álvaro Lins, que regula a realização de bailes funk e raves. A longa lista de exigências praticamente inviabiliza eventos em comunidades carentes. Entre outros itens, a lei exige um banheiro químico para cada 50 pessoas; câmeras; contrato com empresa de segurança autorizada pela Polícia Federal; instalação de detectores de metal e atendimento médico de emergência. Apesar da proibição nas favelas ocupadas, os bailes acontecem sem problemas no asfalto. No sábado, cerca de três mil pessoas se reuniram para comemorar "40 anos de funk" em uma casa de shows no Centro do Rio.