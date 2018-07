PM vai substituir Exército em 3 comunidades do Rio Começou na madrugada desta quinta-feira a substituição das tropas da Força de Pacificação do Exército por policiais militares, nos Complexos do Alemão e da Penha, no Rio, segundo a PM. A troca faz parte do processo de pacificação dos Complexos, que vai atingir as comunidades da Chatuba, Morro da Fé e Morro do Sereno.