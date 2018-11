PM vê morte de aluno da USP como 'fatalidade'

Segundo ele, mesmo com o assassinato, o patrulhamento da polícia no campus deve continuar o mesmo. "Até o momento, não tenho informações se haverá mudanças no modo de fazer o patrulhamento dentro do campus, mesmo porque uma nova operação com novos policiais acabou de entrar em vigor e vem dando resultados positivos", explica.

Segundo o major, na hora do crime, um guarda universitário escutou o estampido do tiro e viu quando um veículo, que não soube descrever, saiu em alta velocidade e também outro homem saiu correndo. "Estávamos fazendo um bloqueio próximo ao portão 3 e seguimos para lá, mas não conseguimos encontrar o carro, pois não tínhamos as características do veículo nem do homem que fugiu", completa.

De acordo com o major, o policiamento no interior da universidade era feito por dois subsetores, que contavam com uma viatura e dois policiais. Devido ao grande número de ocorrências criminais, principalmente roubos de veículos, a reitoria da universidade solicitou ajuda. Desde o dia 25 de abril, a segurança conta com equipes de quatro viaturas e duas motos para fazer o patrulhamento, incluindo pontos de estacionamento. De acordo com o major, esses policiais fazem bloqueios diários de trânsito em áreas de acesso à universidade, nos períodos das 7h às 14 e das 19h às 23h, verificando carros e motos que entram no campus.

Levantamento da Polícia Militar mostra que, com o aumento do efetivo a partir do dia 25, houve redução de número de ocorrências. Em abril, foram registrados 17 furtos de veículos e em maio apenas dois. Roubos a pedestres também diminuíram, de sete no mês passado para três casos. O número de roubos a veículos no mês passado foi de seis e até agora foram cinco. "Isso demonstra que a operação no policiamento tem dado resultado positivo", comenta o major.