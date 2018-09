PMDB apoiará qualquer decisão de Novais sobre permanência--líder

Novais é alvo de denúncias de uso indevido de dinheiro público e uma fonte ligada à Presidência disse à Reuters mais cedo que a expectativa no Palácio do Planalto é de que o ministro entregue seu pedido de demissão ainda nesta quarta.

Alves teve uma conversa de quase uma hora com Novais nesta quarta oferecendo a solidariedade do partido, por conta do "clima de desconforto" provocado pelas denúncias envolvendo o ministro. De acordo com o líder, Novais se comprometeu a decidir sobre sua permanência --ou demissão-- "certamente" ainda nesta quarta.

"Ele disse que ia refletir... e que ainda hoje daria uma palavra", disse Alves a jornalistas.

Reportagens publicadas no jornal Folha de S.Paulo nesta semana acusaram o ministro de usar dinheiro público para pagar o salário de uma empregada e de usar um funcionário contratado pela Câmara como motorista de sua mulher.

"Esse clima de desconforto que ele está vivendo, só ele pode avaliar", afirmou o líder. "Se quiser permanecer, nós o apoiamos, se quiser sair, também terá o nosso respeito."

Questionado sobre a pressão de alguns integrantes do partido --principalmente na Câmara dos Deputados-- pela saída do ministro, o líder afirmou que a postura é uma "posição isolada, pontual, mas não é uma posição do PMDB enquanto bancada".

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)