PMDB mantém aliança com o PT e apoiará reeleição de Dilma

Apesar de ter mais de 100 votos de diferença, a renovação do acordo com os petistas teve uma resistência bem maior do que o esperado pela cúpula do partido.

Mais cedo, durante a convenção nacional do partido em Brasília, o presidente da legenda, senador Valdir Raupp (RO), afirmou que havia entre 80 e 90 por cento dos convencionais favoráveis ao apoio à Dilma.

Após o resultado, Temer fez um discurso conciliador, tentando evitar que as diferenças se transformem em desavenças eleitorais que prejudiquem a reeleição de Dilma.

"Eu quero dizer a todos os convencionais e não-convencionais que essa convenção não tem vencedores e vencidos", disse Temer. "O grande vencedor é o PMDB."

"Vocês sabem que ao longo do tempo nós sempre tivemos democraticamente as mais variadas divergências dentro do parttido e sempre obtivemos a unidade", prosseguiu.

Mas o vice-presidente também deu um recado sobre o comportamento do PMDB num eventual segundo mandato de Dilma, afirmando que o partido terá uma participação mais efetiva no governo.

Para manter o apoio à Dilma e enfrentar as resistência de algumas alas do partido, a cúpula peemedebista já avisou que terá que haver uma repactuação dos espaços políticos ocupados pela legenda.

"Nós teremos, meus amigos, quero dizer com muita tranquilidade, nós teremos, porque já começamos a conversar com vários setores dos partidos coligados, nós teremos no próximo governo uma participação muito efetiva do PMDB, porque nós não serenos apenas aliados, nós seremos o próprio governo", disse Temer, lembrando que jamais perdeu uma convenção do PMDB.

Após o anúncio do resultado, Dilma compareceu a convenção e foi recebido com aplausos pela militância do PMDB.

Um grupo chegou a gritar: "vai ter Copa, vai ter tudo. Só não vai ter segundo turno", numa alusão a uma, hoje improvável, vitória de Dilma no primeiro turno das eleições de outubro.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro; Edição de Alexandre Caverni)