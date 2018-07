PMDB oficializa apoio a Haddad pela prefeitura de São Paulo

O anúncio do apoio, previsto inicialmente para quarta-feira, foi feito em São Paulo com a presença de Haddad, do candidato do PMDB à prefeitura de São Paulo derrotado no primeiro turno, o deputado federal Gabriel Chalita, e do vice-presidente da República, Michel Temer, o presidente licenciado do PMDB.

Haddad, que obteve 28,98 por cento dos votos, vai disputar o segundo turno contra o ex-prefeito José Serra (PSDB), que recebeu 30,75 por cento dos votos. Chalita foi o quarto mais votado no primeiro turno, com 13,6 por cento dos votos válidos.

"Refletimos muito sobre o que é melhor para São Paulo, e Fernando Haddad representa o que é melhor", disse Chalita.

Os peemedebistas entregaram um documento com propostas de governo para Haddad, que se comprometeu a incorporá-las a seu plano de governo.

A oficialização do apoio foi adiada de quarta para quinta, segundo disseram fontes do PMDB à Reuters, devido a pendências relacionadas ao apoio do PT ao candidato peemedebista em Natal, Hermano Moraes. O PT local ameaçou apoiar o candidato do PDT, Carlos Eduardo, na disputa pela prefeitura da capital.

Sobre esse apoio, o PMDB disse que o mais importante é o compromisso de neutralidade do PT na capital potiguar.

O presidente do PMDB, senador Valdir Raupp (RO), se reunirá na tarde desta quinta em São Paulo com o presidente do PT, Rui Falcão, para discutir outras possibilidades de alianças entre os partidos no segundo turno. A situação em Natal, reduto do líder do PMDB na Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, deve estar no centro da conversa.

Outro ponto que provavelmente será discutido pelos dirigentes é a eleição em Mauá, na região do ABC paulista, onde o PMDB enfrenta o PT e quer uma participação reduzida do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na campanha petista.

Na capital paulista, o apoio do PMDB é o primeiro oficial à campanha de Haddad. Na quarta-feira, o PRB do candidato derrotado Celso Russomanno anunciou que ficaria neutro. Russomanno ficou em terceiro lugar com 21,6 por cento dos votos válidos depois de liderar em boa parte da disputa, chegando a alcançar 35 por cento de intenção de voto.

"São Paulo e o povo sofrido merecem atenção e esforço conjunto. Quero trazer para a cidade o que Dilma e Temer fazem no plano federal", disse Haddad após o anúncio do apoio do PMDB.

Temer negou, no entanto, que o acordo pelo apoio estivesse vinculado à entrega de um novo ministério no governo da presidente Dilma Rousseff ao seu partido.

"Não tem nada disso", afirmou o vice-presidente, acrescentando que o acordo foi feito em torno de ideias.

(Por Eduardo Simões)