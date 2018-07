PMDB vai dividido à votação do trem-bala no Senado O PMDB vai se dividir nesta quarta-feira na votação do projeto do trem-bala. O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), disse que a maioria do partido, porém, votará a favor do projeto que autoriza o BNDES a financiar o trem-bala em 20 bilhões de reais.