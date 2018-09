PMs acusados de crime têm prisão preventiva decretada Foram pedidas hoje as prisões preventivas dos policiais militares que acuaram e atiraram num garoto de 14 anos à queima-roupa em 17 de agosto do ano passado, num bairro da periferia de Manaus. As imagens da violência podem ser vistas pela internet, desde a noite da última terça-feira, quando a TV A Crítica, retransmissora da Rede Record no Amazonas, transmitiu o vídeo feito por uma câmera de segurança particular.