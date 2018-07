PMs acusados de execução em cemitério ficarão presos Os policiais militares Felipe Daniel Silva e Ailton Vital da Silva, acusados de assassinar um rapaz no cemitério de Ferraz de Vasconcelos (SP), ficarão presos durante o julgamento do processo. A 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) negou o pedido de liberdade provisória para os acusados na terça-feira.