PMs acusados de executar jovem em cemitério vão a júri Os policiais militares Ailton Vital da Silva e Felipe Daniel Silva estão sendo julgados desde às 9h30 desta quinta-feira, 23, no Tribunal do Júri de Ferraz de Vanconcelos, na Grande São Paulo. A dupla é acusada de matar Dileone Lacerda de Aquino no cemitério da cidade em 12 de março de 2011. A execução foi presenciada por uma mulher, que narrou o que acontecia, em tempo real, para o Centro de Operações da Polícia Militar (PM).