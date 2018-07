PMs acusados de matar mecânico em SP são demitidos Os soldados Lincoln César Cares, Renato Valderramas de Favari e Ricardo Antonio do Amaral, integrantes da patrulha acusada de perseguir e matar o mecânico Jorge Luiz Lourenço, na noite de 5 de abril de 2007 em Bauru, foram demitidos anteontem da Polícia Militar. Desde os fatos, que provocaram manifestações populares de repúdio pela cidade, os três estavam em trabalhos internos e respondiam a sindicância administrativa, que culminou com o desligamento. O mecânico pilotava uma moto e teria fugido do bloqueio policial porque estava com o licenciamento do veículo vencido e sem carteira de habilitação. Ele foi perseguido e morto num matagal próximo à sua casa. Os policiais afirmaram terem sido recebidos a tiros, mas os exames indicaram que não, desmontando a tese de confronto. Os três policiais demitidos disseram que foram injustiçados e que vão recorrer da decisão. Citam como argumentos, prêmios importantes que receberam durante o período de atuação. Além da demissão, os três também responderão a processo por homicídio. A audiência de instrução está marcada para 17 de julho, no Fórum de Bauru.