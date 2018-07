PMs acusados de matar menor em Bauru são indiciados

O delegado Marcelo Haddad, da Seccional de Polícia de Bauru, indiciou, por homicídio doloso, tortura e abuso de autoridade, os seis policiais militares suspeitos de, na madrugada de 15 de dezembro, matarem o menor Carlos Rodrigues Júnior, de 15 anos, que teria participado do roubo de uma moto. O inquérito, que pede a prisão preventiva dos seis acusados (tenente Roger Marcel Vitiver Soares de Souza, 31 anos, cabo Gerson Gonzaga da Silva, 42 anos, soldados Emerson Ferreira, 35 anos, Ricardo Ottaviani, 34 anos, Maurício Augusto Delasta, 33 anos, e Juliano Arcangelo Bonini, 34 anos) conclui que cinco deles entraram no quarto da vítima e aplicaram-lhe choques, e outro permaneceu na sala da pequena casa tomando conta da mãe e da irmã, e que, portanto, todos participaram da morte. O juiz Benedito Antonio Okuno, da 1ª Vara Criminal de Bauru já decretou a prisão temporária dos envolvidos e deverá, nos próximos dias, decidir quanto à prisão preventiva. As apurações policiais concluíram que Carlos Rodrigues Júnior foi um dos autores do assalto ao mototaxista Adriano Diegos. Sua participação foi confirmada pelo reconhecimento do cadáver de Carlos e de seu comparsa, um menor de 17 anos, morador da mesma rua, detido dias após a ocorrência. Ainda existem dúvidas quanto ao tijolo de 300 gramas de maconha que os policiais dizem ter encontrado no guarda-roupa da vítima e a mãe diz desconhecer, sob a argumentação de que limpou o local horas antes da ocorrido. O delegado Donizetti Pinezi disse que, além das apurações em relação ao crime dos policiais, ainda está em andamento um inquérito sobre as depredações ocorridas na avenida Marcos de Paula Raphael, durante o protesto contra morte de Carlos Rodrigues Júnior. Imagens de TV e dos jornais foram requisitadas para a identificação dos manifestantes que quebraram orelhões, placas de trânsito, luminosos e outros bens públicos e particulares. Os identificados serão indiciados.