PMs acusam Hemocentro de AL de boicotar doações

Segundo Fragoso, a doação teria sido acertada há semanas com o Hemoal e apenas hoje a categoria foi informada que a unidade móvel não estaria disponível aos militares. A atitude do Hemoal é questionada pelos militares, uma vez que o órgão frequentemente solicita a presença de doadores e teria "dispensado" a doação voluntária dos policiais.

Na falta da unidade móvel, os militares se dirigiram no começo da tarde ao prédio-sede do Hemoal, no bairro do Trapiche, em carros da associação. A diretora do Hemoal, a médica Isaura Alves Pinto, negou boicote aos militares. Segundo ela, o Hemoal é uma entidade pública que tem objetivo de servir à sociedade, mas é preciso que sejam respeitados os trâmites legais. Ela disse que a solicitação para cessão da unidade móvel do Hemoal - que deve ser feita por meio de ofício - teria sido feita por meio de contato telefônico com uma servidora do Hemoal, que também é militar.

A médica destacou ainda, que o processo de coleta externa envolve cerca de 20 profissionais e seria necessária uma logística para liberação da unidade móvel. Além disso, ela alegou estar preocupada com questões de segurança para não liberar a unidade, que poderia expor o veículo e os funcionários a qualquer tipo de perigo. "No entanto, o Hemoal continua de portas abertas aos militares, que são considerados parceiros da instituição", afirmou Isaura Pinto Alves.