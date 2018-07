PMs apontados em morte têm prisão decretada Quatro PMs acusados de sequestrar dois jovens e executar um deles na quarta-feira, na Penha, zona norte do Rio, tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça. Antes de serem encaminhados ao Batalhão Especial Prisional, devem depor. A PM divulgou nota dizendo que "as graves acusações causam indignação" e que elas serão "apuradas com rigor".