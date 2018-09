PMs conhecidos como 'Highlanders' são absolvidos

As vítimas teriam sido sequestradas pelos PMs no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, na madrugada de 6 de maio de 2008. Os corpos dos dois jovens foram encontrados decapitados em Itapecerica da Serra. Outro acusado, Jonas Santos Bento, que deveria ter ido a júri também não foi julgado pois seu advogado não compareceu à sessão alegando problemas de saúde, e seu julgamento foi remarcado para o dia 1º de novembro. O nome do grupo - Highlanders - faz alusão ao filme de mesmo nome no qual as vítimas eram decapitadas.

Segundo a denúncia do Ministério Público, os réus teriam obrigado Ferreira e Gomes a entrarem na viatura policial e levados para local ermo, onde foram assassinados. De acordo com os promotores do Ministério Público, Salmo Mohmari dos Santos Junior e Marcos de Matos, que ofereceram a denúncia, os PMs "agiram como justiceiros, em atividade típica de grupo de extermínio". Segundo a denúncia, Gomes e Ferreira foram executados porque supostamente estavam envolvidos com tráfico de drogas.

Os PMs estavam presos preventivamente há mais de dois anos no presídio Romão Gomes Pinto. Segundo a defesa, outros três policiais militares assumiram a autoria dos crimes, mas recorreram ao Tribunal de Justiça. O julgamento deles está marcado para ser realizado em setembro.