PMs descobrem laboratório de refino de cocaína em SP Policiais militares localizaram na manhã de hoje uma casa onde funcionava uma refinaria de entorpecentes no Real Parque, zona oeste de São Paulo. Os PMs estavam no patrulhamento quando perceberam um grupo de pessoas em frente a uma casa em atitude suspeita. Quando perceberam a aproximação dos policiais, as pessoas fugiram do local deixando as portas abertas.