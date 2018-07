PMs detém GCMs com um menor na zona oeste de SP

O menor, segundo os PMs, era levado pelos guardas, todos à paisana, em um veículo particular e seria achacado pelos agentes municipais de segurança. Após cruzarem com o carro e desconfiarem do grupo, os PMs iniciaram a perseguição, que terminou na esquina entre a Avenida Rubens Caramez com a Rua São Judas Tadeu, no bairro Itapoã.

Os guardas, durante a fuga, desfizeram-se de parte das drogas, porém, segundo informação inicial dos policiais, foram recuperados tanto o entorpecente jogado pela janela do carro como o que estava no interior do veículo. O caso foi encaminhado à Delegacia Central de Itapevi.