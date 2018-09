PMs e assaltantes trocam tiros na zona norte do Rio Policiais militares trocaram tiros com assaltantes por cerca de 30 minutos no início da madrugada de hoje na Vila da Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Os bandidos haviam descido o Morro da Fé para praticar roubos na Avenida Vicente de Carvalho - uma das principais vias do bairro - quando encontraram PMs que faziam o patrulhamento da área.