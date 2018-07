PMs e bombeiros se aquartelam em três cidades de RR

A revolta tirou das ruas soldados, cabos e sargentos e prejudicou o policiamento nos presídios. Com a crise na Polícia Militar (PM) e no Corpo de Bombeiros, o policiamento ostensivo da capital roraimense é feito por cem homens da Força Nacional de Segurança. Eles estão em Roraima há um ano para executar a Operação Upatakon 3, em conjunto com a Polícia Federal (PF). A ação consiste na retirada de ocupantes não-índios da terra indígena Raposa Serra do Sol.

Barricadas de pneus na rua que dá acesso ao quartel impedem a saída de viaturas para atender as ocorrências. Nenhum policial ou bombeiro fardado entra no prédio. O governo de Roraima prometeu punir com expulsão os militares, que são proibidos de fazer greve, mas aceitou negociar. No momento, os manifestantes aguardam documento do governo com os termos da proposta.