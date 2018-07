PMs e mascarados entram em confronto no Centro do Rio Policiais militares e integrantes do grupo Black Bloc entraram em confronto por volta das 20h15 desta terça-feira, 15, no centro do Rio de Janeiro, após um protesto promovido por professores. A confusão começou na Rua México e se estendeu para a Avenida Rio Branco. O ato dos professores foi pacífico e terminou por volta de 19h45.