PMs e traficantes trocam tiros na Rocinha, no Rio Uma troca de tiros entre policiais militares e traficantes causou tumulto na comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio, na madrugada deste domingo. Um homem suspeito de tráfico de drogas ficou ferido e outros dois fugiram após perseguição de uma patrulha da Força de Pacificação, que ocupa a favela desde novembro. Rafael Monteiro da Silva, conhecido como Canguru, de 22 anos, foi ferido no braço e está internado sob custódia no Hospital Miguel Couto, em São Conrado.