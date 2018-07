PMs entram em greve e tomam assembleia no Maranhão Centenas de policiais militares e bombeiros decidiram tomar a Assembleia Legislativa do Maranhão, após a categoria decretar, na noite de ontem, greve por tempo indeterminado. Os policiais afirmaram ainda que só vão deixar o local quando a governadora do Estado, Roseana Sarney, fizer um acordo com o movimento grevista e sinalizar que irá aceitar as reivindicações.